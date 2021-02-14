Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği

14.02.2021 16:20

Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği Mamak Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmet seferberliğine, iki mahallede 400'ü aşkın personelin katılımıyla devam etti.

Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği

ANKARA - Mamak Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü hizmet seferberliğine, iki mahallede 400'ü aşkın personelin katılımıyla devam etti. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu çalışmanın ismini daha önceden 'Köşe Bucak Temizlik' olarak değerlendirmiştik. Şimdi 'Tam Kadro Sokaklardayız' diyoruz" şeklinde konuştu.

Mamak Belediyesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirme amaçlı çalışmalarına devam ediyor. Mamak Belediyesi ekipleri; 150 kişilik temizlik personeli, çöp taksiler, süpürme araçları, çöp konteyner yıkama araçları, çöp toplama araçları ile Büyük Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerini köşe bucak temizledi. Temizlenen mahallelerde hem binalar hem de çöp konteynerleri ilaçlandı. Pandemi nedeniyle, evlerinde sıkılan vatandaşları eğlendirmek amacıyla seymen ekipleri de gösteriler gerçekleştirdi. 400'e yakın personelin yer aldığı çalışmaları Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de yerinde takip etti.

"Şimdi 'Tam Kadro Sokaklardayız' diyoruz"

Yapılan hizmet seferberliğine katılan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kısıtlamalarda tam kadro olarak hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, "Köşe bucak temizlik yapıyoruz. Salgın döneminden önce Cumartesi günleri biz bu tür temizlikleri haftada bir kez yapmaya başlamıştık. Ev hanımları nasıl evlerini haftada bir köşe bucak temizlerse, biz de Mamak bizim evimiz dedik. Dolayısı ile Mamak'ın bütün sokakları, caddeleri her bir köşesi tertemiz olsun dedik. Salgından sonra dezenfekte işlemlerine daha ağırlık vermiştik. Yavaş yavaş tamamlanıyor, ilkbahar yaklaşıyor biz de ilkbahar temizliğimizi yapıyoruz. Fen işleri, çevre koruma, temizlik ve sosyal destek grupları ile beraber yaklaşık 400 kişilik bir ekiple, Büyük Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerimizdeyiz. Tüm ekiplerimizle köşe bucak temizlik yaparken, sokaklardaki eksiklikleri tamamlıyoruz. Tabi salgın dönemi herkes evde, insanlar balkonlarına çıkıyor. Biz de seymen ekiplerimizle, sanatçılarımızla onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Çoklu bir çalışma yapıyoruz yani. Bu çalışmanın ismini daha önceden 'Köşe Bucak Temizlik' olarak değerlendirmiştik. Şimdi 'Tam Kadro Sokaklardayız' diyoruz. Bunu da TKS olarak isimlendirdik. Öğlenden sonra da Küçük Kayaş Mahallemizde çalışmalarda bulunacağız. Hafta sonu, hafta içi tam kadro olarak tüm ekiplerimizle bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bunları yaparken de her ayrıntıya dikkat ediyoruz. Hem temizlik yapıyoruz hem sosyal yardım alan ailelerimiz var onları da ziyaret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yaz boyunca da devam edeceğini söyleyen Başkan Köse, "Biz belediye hizmetlerini yaparken 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesine göre hareket ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların karşılığında ise vatandaşlarımızın bizlere gülümsemesi yetiyor" dedi.

Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği
Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği
Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği
Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği

Mamak Belediyesi, İlkbahar, Bucak, Mamak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliğiMamak Belediyesi'nden iki mahallede hizmet seferberliği - Son Dakika


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