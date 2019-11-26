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Mamak Belediyesi'nden öğretmenlere özel program

7 saat önce

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla ilk mesai gününü öğretmenlere ayırdı.

Mamak Belediyesi'nden öğretmenlere özel program, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla ilk mesai gününü öğretmenlere ayırdı.


Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı ardından öğretmenler Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.


En iyi eğitimi nasıl verebileceğimizin düşüncesi içerisindeyiz


Mamak'ın bir eğitim yuvası olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Memleketin aydınlık geleceğine emin adımlarla ilerlemesinde siz değerli öğretmenlerimizin yükü çok ağır. Eğitim sadece öğretmen arkadaşlarımızın sırtına koyulacak bir yük değildir. Bu yüzden bizlerde her zaman gençlerimize en iyi eğitimi nasıl verebileceğimizin düşüncesi içerisindeyiz. Bu açıdan kaymakamlık ve belediye olarak öğretmenlerimizin emrindeyiz" dedi.


Öğretmenler geleceğimizin mimarı


Anne ve babamızdan sonra emanet edildiğimiz, kuşakları birbirine bağlayan en büyük değerin kıymetli öğretmenler olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, "Öğretmenler, dünyaya yeni bir anlam katar; insanı dolayısıyla toplumları köklü bir biçimde değiştirebilirler. Onların öğretileri ile bugünün ve yarının mühendislerini, avukatlarını, doktorlarını kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücünü yetiştiriyoruz. Bizlerde Mamak'ımızda ülkemizin güzel evlatlarını yetiştiren geleceğimizin mimarı, her biri birbirinden kıymetli öğretmenlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şehit ve gazi olan öğretmenlerimiz rahmet ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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