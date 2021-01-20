Mamak Belediyesi'nden sanatçılara destek - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nden sanatçılara destek

20.01.2021 13:03
Mamak Belediyesi'nden sanatçılara destek, System.String[]

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçılara Mamak Belediyesi Orkestrası da destek oldu.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sanatçılara Mamak Belediyesi Orkestrası da destek oldu.

Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konserin ikincisi Karadeniz ve Anadolu türkülerinin yer alacağı repertuvarla 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Dayanışma içerisinde sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olalım amacıyla bu konserleri gerçekleştiriyoruz. Sanatın her türlüsünü Mamaklı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır. Sağlıklı günlerde, inşallah bu salonları doldurarak sanatçılarımızı alkışlayacağımız günler yakındır." dedi.

Sanatçılar da Başkan Köse'ye teşekkür ederek, "Dünyanın her yerinde maddi olduğu kadar manevi olarak da zor günlerden geçiyoruz. Ruhsal açıdan beslenmeye, güçlü durmaya ve mücadele etmeye ihtiyacımız var. Müzik hepimizin ortak dilidir. Bu sebeple tam da bu zamanda bu ortak dile sarılıp birbirimize güç vermeliyiz. Sağlıklı günlere kavuşmak için en büyük aşı sevgi, beraberlik ve dayanışmadır. Desteklerinden dolayı Mamak Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan, Mamak Belediyesi, Kongre, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mamak Belediyesi'nden sanatçılara destek - Son Dakika


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