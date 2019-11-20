Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesi'nin 36. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesi'nin 36. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama - Son Dakika

Mamak Belediyesi'nin 36. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama

6 saat önce

Mamak Belediyesi'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü Musıki Muallim Mektebi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Mamak Belediyesi'nin 36. kuruluş yıl dönümüne coşkulu kutlama, System.String[]

Mamak Belediyesi'nin kuruluşunun 36. yıl dönümü Musıki Muallim Mektebi'nde düzenlenen programla kutlandı.


Kutlama programına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, önceki dönem meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Mamak ailesiyle olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Köse, "Belediyemizin kuruluşunun üzerinden tam 36 yıl geçti. Yeni yaşımız bütün Mamak ailesine, bizlere verdikleri destekle ilçemizi bu günlere taşımamızı sağlayan bütün Mamaklı hemşehrilerime kutlu olsun. Sizin fedakarca çalışmalarınızla bugünlere geldik. İnanıyorum ki, birlikte nice yıllara, daha çok çalışarak, değerlerimizden ve hizmetlerimizden taviz vermeden ulaşacağız" dedi.


31 Mart'tan sonra yeni bir döneme başlandığını vurgulayan Başkan Köse, el ele vererek Mamak sevgisini ve aidiyet duygusunu daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışanlardan beklentilerini de dile getiren Köse,"Mamak bizim sevdamız. Sizlerden özellikle istediğim, Güzel Mamak için çalışırken, Mamak Belediyesi'nin hizmet anlayışını, hedeflerini sahiplenmenizdir. Çalışmalarınıza, yüzünüzdeki gülümsemeyi, kalbinizdeki insan sevgisini çoğaltarak devam etmenizdir. Mamak'ın adını başarılarıyla daha çok duyurmak en büyük dileklerimden biridir. Güzel Mamak'ın bugünlere gelmesine katkı koyan bütün Mamaklı hemşehrilerimize, muhtarlarımıza, meclis üyelerine, Mamak'a emek vermiş başkanlara teşekkür ediyorum. Belediyemizin 36. Yaş Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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