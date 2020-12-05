Mamak Belediyesi'nin zabıta alım başvurusu sona erdi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı için 30 Kasım'da başlayan başvuru işlemleri 4 Aralık'ta son bulurken, ilgili alıma başvuru yapan kişi sayısı yaklaşık bin 900'e ulaştı.

4 Aralık'ta sona eren başvurular bir hafta boyunca Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Adayların boy, kilo, ehliyet, KPSS gibi başvuru şartları değerlendirildi. Adaylara başvuru esnasında Mamak Belediyesi'nin çay, çorba gibi ikram araçları da hizmet verdi. Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen başvuruların ardından sınava girmeye hak kazanan adaylar, belediyenin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı da 21 Aralık'ta yine Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Sınavı başarıyla geçen 50 kişi zabıta memuru olarak göreve başlayacak. Sınavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış kişilerin başvurusu kabul edilecek. Diğer başvuru kriterlerine ise Mamak Belediyesi'nin www.mamak.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA