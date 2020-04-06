Mamak Belediyesi pazar yerlerinde maske dağıttı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında pazar yerlerine alışveriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, girişi bariyerlerle kapatılan pazar yerlerinde vatandaşlar ateşleri ölçülerek ve elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alındı.

Kimlik kontrollerinde 2000'den sonra doğanlar ve 60 yaş üstü olanlar, pazar yerlerine alınmadı. Zabıta ekiplerinin kontrolleri sonucu 20 yaş altı pazar esnafı da evlerine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hem dünyanın hem de Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Bu süreci yaşarken bir yandan da hayatın akışının devam ettiğini aktaran Köse, herkesin önceliğinin mecbur olmadıkça evden dışarı çıkmaması olduğuna değindi.

Temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için semt pazarlarının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu nedenle pazar yerlerimizdeki tedbirleri büyük bir disiplin içerisinde sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz her an görevinin başında bulunarak özverili çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları, çıkmak zorundalarsa da güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki, en önemli tedbir, risk almamaktır."