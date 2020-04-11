Mamak Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi - Son Dakika

Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek 'Covid19Savar' adını verdikleri dezenfektan araçlarıyla mahalle ve sokaklarda temizlik çalışmaları yaptı.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir karar yayımlanarak 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasağı fırsat bilerek çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi 4'er kişilik 10 ekiple dezenfektan çalışmalarına için kolları sıvadı. Covid19Savar adı verilen dezenfektan araçla kesintisiz olarak cadde ve sokaklarda temizlik işlemleri başladı.



Virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine Mamak Belediyesi şu ana kadar 12 ayrı maske dağıtım noktasında toplam 250 bin maske dağıttı. 20 bin kilometre yol kat ederek 20 ton dezenfektan kullanan belediye ekipleri 9 bin çöp konteynırı yıkayıp dezenfekte etti. Mamak Belediyesi bu süreçte, 4 kamyon Covid19Savar, 4 Pick- Up Covid19Savar, 14 sıcak sisleme makinesi olmak üzere toplam 65 araç 420 personelle salgına karşı hizmet verdi. - ANKARA