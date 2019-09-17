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Mamak Belediyesi topyekün sahada

25 dakika önce

Mamak Belediyesi her hafta sonu bir mahallede topyekün hizmet harekatı başlattı.

Mamak Belediyesi topyekün sahada, System.String[]

Mamak Belediyesi her hafta sonu bir mahallede topyekün hizmet harekatı başlattı.


Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 160 kişilik hizmet ordusu, her hafta bir mahallede sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmaya başladı. İlki geçtiğimiz hafta Kutludüğün Mahallesi'nde başlayan topyekün hizmet çalışmasının ikinci adresi General Zeki Doğan mahallesi oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sabahın ilk ışıklarıyla ekiplerle birlikte çalışmalara katıldı. Sanatsal, sportif ve kültürel çalışmaların yanı sıra alt ve üst yapıya ilişkin personeli sahaya çektiklerini kaydeden Başkan Köse, "Yaşadığımız şehir hepimizindir. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz, daha konforlu bir ilçe sunmaktır. Şehir estetiği, kimliği ve ruhu olan, geleceği bugünden planlanmış bir Mamak'ı birlikte inşa edeceğiz. Mamak'ın en doğusundan batısına kadar temizlenmedik yer, düzenlenmedik park, bakımsız yol bırakmayacağız" dedi.


Mamak'ta hummalı çalışma


Ekiplerin sürdürdüğü program çerçevesinde ağaçların budanmasından, çim biçimine, parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra, sokaklardaki asflat bakım çalışmaları, kaldırım taşı, parke ve bordürler yenileniyor. Yine Temizlik İşleri personelleri tarafından tüm sokaklar süpürülerek, cadde ve sokaklar yıkanıyor. Pazaryerleri de dezenfektanlarla temizleniyor. İlaçlama çalışmaları da bir yandan devam ederken, çöp konteynırları da temizlenerek yıkanıyor. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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