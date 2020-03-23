Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu - Son Dakika

Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu

6 saat önce

- Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu Yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapacak Mamak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu

Yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapacak

ANKARA - Mamak Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mamak Belediyesi, Covid-19 önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 0312 550 70 21 numaralı telefonu arayarak, siparişlerini söylemeleri halinde talepleri belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

"İhtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz"

Covid-19 önlemlerini arttırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Covid-19'la mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti. Köse, "Yaşlılar başımızın tacıdır. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. 65 yaş üstü evde kalan hemşehrilerimizin çok fazla kişiyle teması olmaması adına 0312 550 70 21 numaralı telefonumuzu aradıkları takdirde ihtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi yaşlılar için seferber oldu

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:30 Kaynak: İHA

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