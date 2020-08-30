Mamak Belediyesince 2 millet kıraathanesi daha hizmete açıldı - Son Dakika

Başkentin Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan 2 millet kıraathanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce toplu törenle açılışı yapılan 8 millet kıraathanesinin ardından Şahintepe ve Mutlu Mahallesi'nde 2 millet kıraathanesi daha hizmete alındı.

Her yaş grubuna, özellikle de öğrencilere hizmet amacıyla oluşturulan millet kıraathaneleri, Kırım Sudak Kardeşlik Parkı ve Hacı Bektaş-ı Veli Parkı içinde hizmet verecek ve haftanın 7 günü açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,"Millet kıraathanemiz, her yaştan insanımızın güzel vakit geçireceği bir sosyal tesis olarak hizmet verirken diğer taraftan da öğrencilerimizin ders çalışacağı çalışma alanlarıyla, bireysel çalışma alanlarıyla ve kütüphanesi ile öne çıkan bir mekan haline geldi." ifadelerini kullandı. Gençlerin okuyan, araştıran fertler olmasını istediklerini belirten Köse, millet kıraathanelerinde düzenlenecek kültür-sanat programları, okur-yazar buluşmaları, söyleşiler, seminerler ve kursların Mamak'a zenginlik katacağını vurguladı.

Köse, sosyal tesis olarak da hizmet verecek millet kıraathanelerinde yiyecek ve içeceklerin uygun fiyattan satılacağını da kaydetti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve bazı siyasi parti temsilcilerinin katıldığı açılış töreninde davetlilere Muharrem ayı vesilesiyle Mamak Belediyesi tarafından aşure ikram edildi.