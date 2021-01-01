Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak - Son Dakika

Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak
01.01.2021 11:23
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bünyesinde çalışan personel maaşlarının 2021 yılında en az 3 bin 500 liraya olacağını bildirdi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye bünyesinde çalışan personel maaşlarının 2021 yılında en az 3 bin 500 liraya olacağını bildirdi.
Köse, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni yıla müjdeyle giriyoruz. 2021 Ocak ayından itibaren, belediyemizde çalışan mesai arkadaşlarımızın eline geçen ücretin en az net 3 bin 500 lira olmasına karar verdik. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
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