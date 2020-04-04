Mamak Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkışları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşlara doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evlerinde geçiren Zennure Aydemir ve Hüseyin Gültekin'in doğum günü kutlamaları evlerinin kapısında yapıldı.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'nin getirdiği pastadaki mumları üfleyen Aydemir ve Gültekin, hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Aydemir ve Gültekin'e doğum günü hediyesi olarak nostaljik radyo hediye edildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediyenin uygulamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz yaşlılarımızı unutmadığımızı doğum günleri vesilesiyle göstermek istedik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı bu küçük hediye ile hissettirmek istedik. Çoğu yaşlımız iyi bir radyo dinleyicisidir. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı. Geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onlara sağlık uzun ömürler nasip etsin inşallah."