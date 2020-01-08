Mamak Belediyesinden bir yılda 5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden bir yılda 5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti - Son Dakika

Mamak Belediyesinden bir yılda 5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti

6 saat önce

Mamak Belediyesince ilçe sınırları içindeki hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden bir yılda 5 bin 500 kişi faydalandı.

Mamak Belediyesinden bir yılda 5 bin 500 kişiye evde sağlık hizmeti, System.String[]

Mamak Belediyesince ilçe sınırları içindeki hasta, yatağa bağımlı, kimsesiz ve yaşlılara yönelik sürdürülen evde muayene ve sağlık hizmetinden bir yılda 5 bin 500 kişi faydalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet uyandıran evde muayene ve sağlık hizmeti kapsamında hastalardan enjeksiyon, pansuman, sonda takımı ve kan alımı yapılıyor.

Evde Sağlık Hizmeti için başvuruda bulunan tüm Mamaklılara eşit bir şekilde hizmet verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın desteğe ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olabilmek, ihtiyaçlarına cevap verebilmek en kıymetli belediyecilik hizmetidir. Bu anlayışla iyi günde kötü günde Mamaklıların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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