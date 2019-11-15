Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesinden çalışanlarına yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden çalışanlarına yangın tatbikatı - Son Dakika

Mamak Belediyesinden çalışanlarına yangın tatbikatı

7 saat önce

Mamak Belediyesi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Mamak Belediyesinden çalışanlarına yangın tatbikatı, System.String[]

Mamak Belediyesi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.


Mamak Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği kapsamında organize edilen tatbikatta, yangın sırasında araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağı konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hizmet içi eğitimlerle hem iş güvenliği konusunda çalışanlarımızı bilgilendiriyor hem de gündelik hayatlarında da faydalı olacak bilgiler edinmelerini sağlıyoruz" dedi.


Yangınlara sebep olan ihmallere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililer ise, "Yangının nedenlerine bağlı olarak güvenliği sağlamak ve alınan eğitimlerdeki bilgiler dahilinde güvenli bir şekilde olaya müdahale etmek son derece mühim" şeklinde konuştular. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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