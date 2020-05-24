Mamak Belediyesinden çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolasıyla çocuklara şeker ve top dağıttı.

Başkan Köse, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'nde otobüsle turlayarak balkonlardaki vatandaşları selamlayan Köse, çocuklara 5 bin top ve şeker ikram etti.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Köse, bayramların; paylaşmanın ve dayanışmanın arttığı özel günler olduğunu hatırlattı.

Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim." diye konuştu.