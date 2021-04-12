Mamak Belediyesinden engellilere özel hizmet - Son Dakika

Mamak Belediyesi engelli vatandaşların toplum içerisinde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yine onların arkadaş ve aileleriyle hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Kafe inşa etti.

Kartaltepe Parkı içerisinde yapımı tamamlanan kafede engelli vatandaşlar hizmet verecek. 'Engelsiz Şehir Mamak' hedefiyle çalışmalarına devam eden Mamak Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kartaltepe Mahallesi'nde yapılan parkın içerisinde Engelsiz Kafe'yi doğrudan engelli vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde hizmete açacak. Down sendromlu çocukları istihdama kazandırmak için açılan kafede down sendromlu gençler ve çocuklar değişmeli olarak komilik, kasiyerlik gibi işlerde görev alacaklar.

Engelleri kaldırıyoruz

Engelsiz Kafe'yi 'muhtevasında samimi anlamlar barındıran tüm şehirlere örnek bir hizmet' olarak tanımlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Toplumumuzun engellilerle ortak bir mekanda buluşmasını sağlayacak olan bu proje, engellilerin daha iyi tanınıp anlaşılmalarına, sosyalleşmelerine ve böylece toplumsal bütünlüğün oluşmasına vesile olacaktır. Engelsiz Kafe ile birlikte istihdam bulamayan engellilerimiz için yeni bir istihdam kapısı da açılmış oldu. Hayatını kazanmak isteyen tüm engellilerimizin kendi ayakları üstünde durabileceği bir Mamak hedefiyle yola çıktık" dedi. - ANKARA