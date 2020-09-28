Mamak Belediyesi'ne HES kodu ile giriş yapılabilecek - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması, Mamak Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandı.

HES Kodu alan vatandaşlar, bina girişlerindeki görevliler tarafından kontrol edilerek ateş ve maske kontrolünün ardından içeri alınıyor.

Kodu olamayan veya olup da riskli görülen kişiler binalara alınmayıp ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Aynı şekilde belediye çalışanları da HES Kodu uygulamasından geçirilerek binalara alınıyor.

Mamak Belediyesi'nin tüm bina girişlerine uyarı afişleri asılarak, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendiriliyor.

Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar, kamu binalarına giriş yapamayacak. Güvenlik görevlileri HES kodu olmayan vatandaşların telefonlarıyla kodların alınmasına yardımcı oluyor.