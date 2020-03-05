Mamak Belediyesinden İdlib şehitleri için dua gecesi - Son Dakika

Mamak Belediyesi İdlib şehitlerini anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Milli Birlik ve Mehmetçiğe dua programı düzenlendi.



Mamak Belediyesi İdlib şehitlerini anmak için dua gecesi düzenledi. Programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serdar Kaplan ve birçok vatandaş katıldı. Dua gecesi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Etkinlikte Mehmetçikleri anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştiği esnada birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.



Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bizler tarih boyunca hep hür olduk. Kendi devletimizde, kendi sancağımız da yaşadık. Asla esarete boyun eğmedik. Şehitler verdik ve toprağımızı vatan eyledik. Zalime karşı daima mazlumun yanında olduk. Kimse ses çıkarmazsa biz çıkarırız. Kimse yardım eli uzatmadığın da biz uzattık. Çarenin bittiği yerde ecdadımız vardı. Böyle bir ecdadın nesli olmakta iftihar ediyorum. Bizlerde maneviyatına bağlı asımın nesli yetiştirmek için çalışıyoruz. Şehitler vatanı için tereddütsüz ölüme yürüyen o kahramanlar ecdadımızı tarihimizi ve bizler onurlandırdılar. Biz 83 milyon hepimiz beraberiz. Biz hep beraber Türkiye'yiz. Birileri katil Esed'in yanında, bizler ise kahraman ordumuzun ve devletimizi yanındayız. Tarih inancı ve vatanı için ölüme meydan okuyan yiğitleri de yazacak. İş birlikçi hainleri de yazacak. Ülkemizin doğrudan doğruya birliğine bütünlüğüne kardeşliğine saldırıyor. Milletimiz Çanakkale de istiklal harbinde canını ortaya koyarken de morallerini bozmaya mücadele azmini kırmaya çalışanlar vardı. Ecdadımız o destanları sadece cephede düşmana karşı kazanarak değil, aynı zamanda sömürgeciliğin zavallı destekçilerini de hüsrana uğrattı" diye konuştu. - ANKARA