Mamak Belediyesinden kadınlara özel kahvaltı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, aile merkezlerinde eğitim gören kursiyerleri ve eğitimcileri kahvaltıda ağırladı.



Lavanta Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya Mamak Belediye Başkan Vekili Molla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda kursiyer katıldı. Mamak Belediyesinin her zaman kadınların yanında olduğunu ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak hizmet verdiğini belirten Başkan Vekili Çetin, "Kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak, eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.



Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Çetin, "Kadınlarımız için kooperatif kuruyoruz. Burada aile merkezlerinde yaptığınız ürünleri pazarlayıp aile bütçenize katkıda bulunabileceksiniz. Bunun yanı sıra kültürel faaliyetlerimizde sizleri buluşturmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kültür gezilerimiz devam edecek" diye konuştu.



İlerleyen süreçlerde aile merkezlerinin daha fonksiyonel hale geleceğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ise, "Hayatımızın her noktasında kadınlarımızın emeği çok. Nitekim bunu aile merkezlerinde yaptığınız çalışmalarda da görüyoruz. Kadın ve çocuklara yönelik desteğimiz devam edecek" dedi. - ANKARA