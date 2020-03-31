Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcılarına destek paketi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, kağıt toplayıcılarına hazırladıkları paketler ile destek verdi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında kağıt ve hurda toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Mamak Belediyesi, kağıt toplayıcıları için destek paketi hazırladı. Belirlenen ailelere gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Virüsün taşınması ve yayılmasını engelleme noktasında önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" dedi.



Belediye olarak 'Evde kal Türkiyem' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara gerekli her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Köse, "Hemşehrilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi. - ANKARA