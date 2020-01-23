Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası, System.String[]

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.


Belediye binası önünde konuşlandırılan kan bağış tırında belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, destek oldu. Türk Kızılayı ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır. Bu yüzden kan bağışı kampanyalarında vatandaşlarımızın desteği son derece önemli. Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışlamanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar, sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini dile getiriyorlar. Kan vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu dolduruyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor. - ANKARA

Türk Kızılayı, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suya kış indirimi yapan AK Partili belediye başkanları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Kanlar içinde yolda buldu Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'e seyahat edecek vatandaşlara uyarı Açıklaması Farklı ülkelerin konuşmalarını taklit etti, milyonlarca kişi izledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]