Mamak Belediyesinden korona virüs önlemi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanları dezenfekte ediyor.



Mamak Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, camiler, parklar, taksi ve otobüs durakları, sosyal tesisler, toplantı salonları, spor salonları, polis merkezleri, alışveriş merkezleri, kamu kurumları, belediye hizmet birimleri ve halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında ayrıca belediyenin girişleri ve her katına hizmet binasına gelen vatandaşlar ve çalışanlar için dezenfektanlar yerleştirildi. Hafta sonu tatilinde de Mamak'ta bulunan tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirecek olan belediye, hizmet birimlerine de Sağlık Bakanlığının bilgilendirici afişlerini yerleştirdi.



"Önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık"



Mamak Belediyesi olarak korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede aldıkları ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, korona virüs krizinde aldığı önlemlerle dünyaya örnek oldu. Sağlık sistemimize ve bilim insanlarımıza güveniyoruz. Mamak'ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerliler. Halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. Ortaya çıkan durumun ve ciddiyetinin farkındayız. Salgın hastalıklara karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Ancak bu noktada vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir. Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyorum" dedi. - ANKARA