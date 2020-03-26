Mamak Belediyesinden koronaya karşı termal kameralı önlem - Son Dakika

Korona virüse karşı dezenfektan çalışmalarının yanı sıra teknolojinin tüm imkanlarını da uygulamaya koyan Mamak Belediyesi, belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek, hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.



Kovid-19 virüsüne karşı herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediyemizin tüm çalışanları ile halkımızın korona virüsten en az şekilde etkilenmesi için büyük mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyen ortamını sağlamak. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden tek talebimiz evden çıkmamaları yönünde. Hizmet binamızın girişinde termal kamera sistemimizi devreye aldık. Artık hem dijital termometre ile ateş ölçümü hem de termal kamera ile vücut sıcaklığına bakacağız. Sağlık için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



Vatandaşların bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. - ANKARA