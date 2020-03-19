Mamak Belediyesinden Kovid-19'a teknolojik hamle - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden Kovid-19'a teknolojik hamle - Son Dakika

Mamak Belediyesinden Kovid-19'a teknolojik hamle

6 saat önce

Mamak Belediyesi, Kovid-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Mamak Belediyesinden Kovid-19'a teknolojik hamle, System.String[]

Mamak Belediyesi, Kovid-19 virüsüyle mücadelede kişisel teması minimuma indirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Sahada yapılan dezenfekte çalışmalarının yanı sıra teknolojik çözümlere de önem veren Mamak Belediyesi, vatandaşlara hizmeti bir tık kadar kolay hale getirdi. Hizmet çalışmaları kapsamında akıllı telefonlara "Mamak Belediyesi" uygulamasını IOS ve Android üzerinden indirerek, e-belediye işlemleri, çözüm merkezine istek ve talepte bulunabilmek, belediye haberlerine ulaşabilmek ve daha birçok hizmetin alabilmek mümkün. Belediyenin web sitesi üzerinden (https://www.mamak.bel.tr/) ise online tahsilat vergi borcu ödeme, Mamak Beyaz Masa, belge doğrulama, kent bilgi sistemi haritası gibi birçok seçenekten faydalanılabilinecek. Bunun yanı sıra yine belediyenin web sitesi üzerinden e-Devlet sistemine de girerek birçok hizmete ulaşılabilinecek.


"Dijital platformlarda da hizmet veriyoruz"


Korona ile mücadele kapsamında çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kişisel teması en aza indirgeyerek vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlerini evlerinden halledebilecekleri dijital platformlarda da hizmet veriyoruz. Böylelikle mevcut salgından dolayı hem vatandaşımızın sağlığını korumuş oluyor hem de hızlı iletişim ile daha hızlı hizmet vermiş oluyoruz" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:16 Kaynak: İHA

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