Mamak Belediyesinden moral konseri - Son Dakika

Mamak Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalar ve sağlık çalışanları için sosyal medya üzerinden moral konseri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Musiki Muallim Mektebi'nde Şef Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası tarafından çalınan eserler, Belediye Başkanı Murat Köse'nin ve belediyenin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı.

Selimiye Marşı, Yemen Türküsü, Ankara Marşı ve Damat Halayı gibi birbirinden güzel eserlerin çalındığı konser, "Evde Kal Türkiye" notuyla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Köse, koronavirüs sürecinde tedavi gören hastalara ve sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla bu konseri düzenlediklerini belirtti.

Başkan Köse, "Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Bugünler de geçer diyoruz, evde hayat var diyoruz. Eminim ki, evlerinde, odalarında, hastanelerinde, bugün hep birlikte bu eserlere eşlik ettiler. Bizler de buradan onların seslerini duyduk. Tüm hastalarımıza Rabbimden şifa diliyor, sağlık çalışanlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.