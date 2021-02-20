Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar - Son Dakika

Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar

20.02.2021 10:04
Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar, System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından Mamaklı muhtarlara bilgisayar dağıtımı gerçekleşti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından Mamaklı muhtarlara bilgisayar dağıtımı gerçekleşti. Köse, "Muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek adına bugün bilgisayar dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi'nde 64 mahalle muhtarı ile "Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkan Vekili Ercan Kınacı, başkan yardımcıları, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve muhtarlar katıldı.

Mamak'ta bulunan 64 mahallede hayata geçirilen ve planlanan projeleri muhtarlarla paylaşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarların hizmet kalitesini yükseltmek adına, bilgisayarlarının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Sizler ile bizler birer ayrılmaz ikiliyiz. Hep birlikte hareket edeceğiz. Muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek adına bugün bilgisayar dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu bilgisayarlar hem sizlerin işlerini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımız daha iyi bir şekilde hizmet almış olacak. Allah hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben tekrar bu bilgisayarların sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, işlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

"Muhtarlarımız hizmet yolunda yol arkadaşlarımızdır"

Mahallelerde yapılacak çalışmalarda mutlaka muhtarlarla iş birliği içerisinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Köse, "Muhtar demek; devletin mahalledeki gözü kulağı, eli kolu, mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcisi demektir. Biz sahada muhtarlarımızla beraber çalışıyoruz. Saha hakkında ilk bilgileri muhtarlarımızdan alıyoruz. Biz misafirlerimiz ile birlikte Güzel Mamak'ta yaklaşık 7 yüz bin insanımıza hizmet etmekle mükellefiz. Muhtarlarımız hizmet yolunda yol arkadaşlarımızdır. Biz Mamak'ı makamdan değil, sokaktan yönetiyoruz" şeklinde konuştu.

Muhtarlara dağıtılan dizüstü bilgisayarların hizmet anlayışının bir tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Başkan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yardımcılarım ile her sorunun takipçisiyiz. Sizin verimli çalışmanız bizim için çok önemli. Mahallelerimizin ikinci muhtarı benim. Sizlerin sorumlu olduğu bir, bizim sorumlu olduğumuz 64 mahallemiz var. Sorumluluklarımızı gayret ve özveri ile sırtlanıp, el ele vererek başarıya hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Mamaklı muhtarlardan teşekkür

Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören de, "Belediyemizle iletişimin daha sağlıklı ve koordineli bir şekilde olması için muhtarlarımıza bilgisayar hediye edilmesinden dolayı mutluyuz. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında Başkanımız, muhtarlıklarımızda bulunan bilgisayarların durumunu görmüş ve bu doğrultuda çağımızın ihtiyaçlarına en uygun, en ekonomik bilgisayarları bizler için temin etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar
Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar
Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar
Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar

Mamak Belediyesi, Ercan Kınacı, Lavanta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden muhtarlara bilgisayar - Son Dakika


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