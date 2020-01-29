Mamak Belediyesinden öğrenciler için etkinlik - Son Dakika

Mamak Belediyesi, yarı yıl tatili nedeniyle öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdi.

Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen organizasyonda, öğrenciler doyasıya eğlendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ikinci döneme dinlenmiş ve eğlenmiş bir şekilde başlamalarını istiyoruz. Ayrıca aileleriyle de kaliteli bir vakit geçirmelerine önem gösteriyoruz. Onlardan tek isteğimiz ise ikinci dönemde de derslerine iyi bir şekilde çalışarak başarılı olmaları." dedi.