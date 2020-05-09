Mamak Belediyesinden sokak hayvanlarına yardım - Son Dakika

Mamak Belediyesi yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama ve besin maddeleri bırakıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrılarından sonra kafeterya, restoran ve benzeri iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için muhtelif noktalara kedi-köpek maması, beslenme noktaları, uyarı pankartları ve temel besin maddeleri bırakılıyor.

Bu kapsamda, Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri, Altınevler Mahallesi'nde hayvanseverlerle bir araya geldi.

Hayvanseverlerin taleplerini dinleyen ekipler, istekleri doğrultusunda mahalleye sokak hayvanları için mama sehpası, besleme noktası, uyarı levhaları bıraktı ve pilot uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama ile ilçedeki tüm mahallelerde bulunan hayvanseverlerle bir araya gelinecek ve talepleri dinlenecek.

Belediye Başkanı Murat Köse, Kovid-19'un insanlar kadar hayvanlar için de yaşam koşullarını ağırlaştırdığını belirterek, "Sokak hayvanlarının için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyor, belirlenen yerlere onların temel besinlerini temin edebileceği beslenme noktaları bırakıyoruz. İlçemizdeki hiçbir canlıyı mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.