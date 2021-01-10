Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi' - Son Dakika

Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'

10.01.2021 14:26
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi', System.String[]

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 5'inci birleşiminde yaşanan pandemi sürecinin olumsuzluklarını gidermeye katkı sağlamak adına esnaflardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, öğrencilerden belediye kiracılarına kadar toplumun tüm kesimlerini...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın 5'inci birleşiminde yaşanan pandemi sürecinin olumsuzluklarını gidermeye katkı sağlamak adına esnaflardan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, öğrencilerden belediye kiracılarına kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan Sosyal Destek Paketi'ni açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesi noktasında esnaf ve vatandaşa yönelik destek paketi açıklamasının ardından Başkan Köse de pandemi mağdurlarına sosyal destek projesini müjdeledi. Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren başvuruların alınmaya başlayacağı destek paketinin kapsamını açıklayan Başkan Köse, "Covid-19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler kapsamında, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine ara verilen işletmecilere ve ilçemizde ikamet eden çalışanlarına bütçe imkanlarımız ölçüsünde, nakit desteği sağlayacağız. Mamak'ımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedecektir" dedi.

Covid-19 nedeniyle ayakta kalma savaşı veren esnaftan çalışana, öğrenciden kiracılara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara can suyu olacak pakette, esnafın ve vatandaşların süreci en az hasarla atlatması amaçlanıyor. Sokak dezenfeksiyonundan sosyal mesafenin sağlanmasına, dezavantajlı grupların desteklenmesinden sokakta sahipsiz yaşayan hayvanlara kadar mücadelenin her aşamasında önemli roller üstlendiklerini aktaran Başkan Köse, binlerce vatandaşa dokunan önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydetti. Bu süreçten en fazla etkilenenler arasında ekonominin bel kemiği olan esnafın geldiğini belirten Köse, kararın Mamak Belediye Meclisi'nden tüm parti gruplarının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

"İhtiyaç sahibi öğrencilere bin adet tablet bilgisayar sağlayacağız"

Sosyal destek paketinin esnafı ve ihtiyaç sahiplerini rahatlatacağının altını çizen Başkan Köse, paket kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere bin adet tablet bilgisayar desteği sağlayacaklarını ifade etti. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek başvuruların bu hafta itibarıyla internet üzerinden başlayacağını hatırlatan Köse, "Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce değerlendirmeler yapılarak, tespiti yapılan öğrencilerimize tabletleri ulaştırılacak. Çok zor bir yıl geçirdik. Salgın yeni gerçeklerle ve zorluklarla karşı karşıya kalmamıza yol açtı. Bundan çocuklarımız da gençlerimiz de en az bizler kadar etkilendi. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmayacak inşallah" dedi.

Belediye mülkiyeti olan yerlerde birkaç istisna haricinde tüm kiracılara 2021 yılında yapılması gereken kira artışını gerçekleştirmeyeceklerini belirten Başkan Köse, kiracıların geçtiğimiz yıl kira rakamlarından kira ücretlerini ödeyeceklerini kaydetti. Belediye mülkiyetinde olan yerlerde faaliyetlerinde azalma olan kiracıların kira tutarlarına da 30 Haziran tarihine kadar yüzde 20 indirim uygulayacaklarının belirten Köse, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Milletçe kader birliği yaptığımız bu zorlu süreci alacağımız tedbirler ve güç birliğiyle hep birlikte geride bırakacağız. İşte bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmamız gerekiyor. Belediyemiz mülkiyetinde olan yerlerde, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine ara verilen kiracılarımızdan kira ve ecrimisil ücreti almayacağız" ifadelerini kullandı.

"Gönül Çarşımız aracılığıyla yaptığımız desteklere nakdi yardımı da ekleyerek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşarak destek olacağız"

Toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, yaşanan zorlu süreci omuz omuza atlatmak için desteklerini sürdürdüklerini belirten Köse, ihtiyaç sahiplerine de ayni ve nakdi destek sağlayacaklarını da açıklamalarına ekledi. Pandemi sürecinin başından itibaren Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi ve hijyen kiti gibi destek paketlerini ulaştırdıklarını belirten Köse, "Pandemi süreciyle birlikte kapatılan mağdur olan hemşehrilerimiz için, bizler belediye olarak taşın altına gövdemizi koyduk. Gönül Çarşımız aracılığıyla yaptığımız desteklere nakdi yardımı da ekleyerek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşarak destek olacağız. Her güçlüğü birlikte yenen millet olarak, bu zor günleri de birlikte geride bırakacağımıza olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum. Sosyal Destek Paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'
Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Belediyesinden 'Sosyal Destek Paketi' - Son Dakika


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