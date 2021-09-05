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Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni - Son Dakika

Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni

05.09.2021 12:58
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni, System.String[]

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni ile 850 Mamaklı çocuğun modern cerrahi yöntemlerle özel bir hastanede ücretsiz olarak sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleni ile 850 Mamaklı çocuğun modern cerrahi yöntemlerle özel bir hastanede ücretsiz olarak sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi tarafından mehteran takımından sihirbazlık gösterilerine, sihirli balon şovlarından akrobasi hareketlerine kadar birçok sahne gösterisinin yer aldığı toplu sünnet şöleni düzenlendi. Belediye tarafından 850 Mamaklı çocuğun modern cerrahi yöntemlerle özel bir hastanede ücretsiz olarak sünnet işlemleri gerçekleştirildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptığı konuşmada, paylaşmanın birlik ve beraberliğin yaşandığı etkinlikleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Evlerimizin can şenliği, göz aydınlığımız, en değerli varlıklarımızın olan yavrularımızın geleceğe bir adım daha attıkları bu güzel günlerde bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz. Sünnet şölenimizin yavrularımızın hayatında güzel bir anı olarak kalmasını diliyorum. Böyle şenliklerin hem çocuklarımız arasında hem de aileler arasında sağlam köprüler kuracağına inanıyoruz. Çocuklarımız en kıymetli emanetlerimiz. Evlatlarınıza geleceğin gençleri ve büyükleri gözüyle bakıyoruz. Bu anlayışla Mamak Belediyesi olarak çocuklarınızı yarınlara hazırlamanızda destek olmaya devam ediyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni

Mamak Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mamak Belediyesinden toplu sünnet şöleni - Son Dakika


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