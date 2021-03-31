Mamak Belediyesinden zabıtalara oryantasyon eğitimi - Son Dakika

Mamak Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan zabıta memurlarına oryantasyon eğitimi verildi.

Mamak Belediyesi Şafaktepe Sivil Toplum Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde zabıta memurlarına Mamak Belediyesi ve Mamak hakkında bilgiler verildi.

Eğitim seminerinin ilk aşamasında, zabıtalığın mesleki konuları başta olmak üzere memurların genel hakları, ödev ve sorumlulukları, zabıtanın görev ve sorumluluk alanları, iş yeri açma ve ruhsatlandırma mevzuatı, etkili iletişim ve güzel konuşma, beden dili ve kişisel imaj, denetimler ve yaptırımlar konusunda eğitim verildi. Oryantasyon eğitimi süreci boyunca zabıta memurlarına, sunum eşliğinde Belediye zabıta yönetmeliği, kılık kıyafet yönetmeliği nasıl olması gerektiği noktasında bilgilendirme yapıldı. - ANKARA