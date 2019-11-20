Mamak Belediyesinin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, belediyenin kuruluşunun üzerinden 36 yıl geçtiğini belirterek, "Yeni yaşımız tüm Mamaklı hemşehrilerimiz adına kutlu olsun. Sizlerin fedakarca çalışması ile bugünlere geldik. İnanıyorum ki, birlikte nice yıllara daha çok çalışarak, değerlerimizden ve hizmetlerimizden taviz vermeden ulaşacağız." dedi.

"Mamak bizim sevdamız. Sizlerden özellikle istediğim, Mamak için çalışırken, belediyemizin hizmet anlayışını, hedeflerini sahiplenmenizdir." diyen Köse, şunları kaydetti:

"Çalışmalarınıza, yüzünüzdeki gülümsemeyi, kalbinizdeki insan sevgisini çoğaltarak devam etmenizi isterim. Mamak'ın adını başarılarıyla daha çok duyurmak en büyük dileklerimden biri. Güzel Mamak'ın bugünlere gelmesine katkı sunan bütün Mamaklı hemşehrilerimize, muhtarlarımıza, meclis üyelerine, Mamak'a emek veren eski başkanlara teşekkür ediyorum."