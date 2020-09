Mamak Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi yabancı öğrencilere örnek oldu - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencileri ağırlayarak, Covid-19 salgını boyunca alınan tedbirleri anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) organize ettiği 'Localinter National Staj Programı' kapsamında 14 ülkeden 15 öğrenci, pandemi süresinde Mamak Belediyesinin Covid-19 ile mücadelesi ve almış olduğu tedbirler konusunda tecrübelerinden faydalanmak üzere Mamak Belediyesini ziyaret etti. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş tarafından öğrencilere Türkiye'de Covid-19 salgınının görüldüğü Mart ayından bu yana ilçe genelinde yapılan ilaçlama, sosyal yardım, iş yeri denetimi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve tedbirler hakkında sunum gerçekleştirildi. Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren Mamak Belediyesi tarafından ilçede tam anlamıyla seferberlik ilan edildiğini belirten Başkan Yardımcısı Keleş, "13 Mart tarihinden itibaren 24 saat mesai uygulamasına geçen belediye ekiplerimiz, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmasını yaparken, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın imdadına yetişti. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Mamak Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri oluşturarak, salgınla mücadele çalışmalarında gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara sosyal yardım ve ekmek dağıtımı ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak dağıtımı ve alışveriş yardımında bulunduklarını beliren Keleş, kimseyi mağdur etmemeye özen gösterdiklerinin de altını çizdi. Salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Keleş, "İlçemizin farklı noktalarında meydan, konteyner, cadde ve sokak ilaçlaması yaptık. Salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan berber ve kuaförümüzün iş yerini dezenfekte ederek, maske dağıttık. İlçemizde bulunan park ve yeşil alan ile çocuk oyun alanımızı da pandemi mücadelesi başladığı gibi kullanıma kapattık. Fakat bu süreçte yeşil alan ve parklarımızı, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanması için düzenli bir şekilde ilaçladık. Maske üretimi gerçekleştirdik ve ilçemizin farklı noktalarında maske dağıtımı yaptık. Araç dezenfeksiyon kabinleri oluşturarak, vatandaşların ticari ve özel araçları ile hizmet binamız, vatandaşların kullandığı sosyal tesisler, parklar, bahçeler, kurum ve kuruluşlar, durakları dezenfekte ettik. Pandemi mücadelesi başladığı gibi Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen genelgeler ile valilik ve kaymakamlık bünyesinde oluşturulan kurullar tarafından alınan kararları hassasiyetle uyguladık. Genelge ve kurallara aykırı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden iş yeri ve pazar alanında denetim yaptık. Yoğun gıda talebi üzerine fiyatları sürekli arttırmaya çalışan bazı işletmeleri dikkatle takip ettik, fahiş fiyat denetimi yaptık. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konularından birisi de halk sağlığını ve bütçesini yakından ilgilendiren pazar yerleri denetimleri oldu. Ekiplerimiz öncelikle ilçedeki pazar yerlerinin girişlerine el dezenfektan aparatı koydu. Daha sonra düzenli olarak sosyal mesafe ve etiket kontrolü yaparak, esnaf ile vatandaşa maske dağıttı" ifadelerini kullandı.

"Can dostlar Mamak'a emanet"

Salgın sebebiyle bazı işletmelerin kapanması ve sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına da Mamak Belediyesi olarak sahip çıktıklarını vurgulayan Keleş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir yanını dolaşarak sokak hayvanlarına yiyecek ve su bıraktığını ifade etti. Keleş, "Can dostlarımızı unutmadık. Sokak hayvanlarına yönelik vatandaşlarımızdan gelen taleplerin tamamını en hızlı şekilde karşılıyoruz. Can dostların yaşamını sürdürebilmesi için belirli periyotlarda mama ve su takviyesi yaptık. Haşere mücadelesine aralıksız devam ettik. Can dostlar belediyemize emanet. Dün olduğu gibi pandemi sürecinde de hayvanlarımıza en iyi hizmeti veren belediye olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - ANKARA