Mamak Eğitimde Bir Numara Olacak"

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, "Sanal gerçeklik odalarımız olacak.

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, "Sanal gerçeklik odalarımız olacak. Bizim yapacağımız projelerle Mamak eğitimde bir numara olacak." dedi.



Köse, bir salonda düzenlenen toplantıda Kırıkkaleliler ile buluştu, seçilmesi halinde ilçe için hayata geçirecekleri projeleri anlattı.



İlçeye yeni bir çehre kazandıracaklarını ifade eden Köse, projelerinin tamamını hayata geçirmek için gece gündüz çalışacaklarını söyledi.



Öğrencilerin yeni çağa ayak uydurması gerektiğini belirten Köse, şöyle konuştu:



"Çocuklarımızı 10 sene, 20 sene sonraya hazırlamalıyız. Şimdiki meslekleri belki çoğu olmayacak o zaman. Kodlama denilen, yapay zeka denilen olaylarla çocuklarımızı tanıştırmamız lazım. Bilgisayar laboratuvarları yapacağız. Sanal gerçeklik denen bir şey var. Gözlüğü takıyorsunuz, başka bir dünyaya gidiyorsunuz. Sanal gerçeklik odalarımız olacak. Bizim yapacağımız projelerle Mamak eğitimde bir numara olacak."



Mamak'ın turizm şehri olması için projeler ürettiklerini de anlatan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mamak yeşilin doğanın öne çıktığı bir yer. Ulusta Roma hamamı var mesela. Roma hamamının suyu 2 bin yıl öncesinden Mamak'tan gelir. Karacabey hamamı var Selçuklulardan, onun suyu da Mamak'tan gelir. Bizim Kıbrıs kanyonumuz Ankara'da tek. Biz oraya yürüyüş alanları spor alanları ve balıkçılık tesisi yapacağız. Sadece Mamak değil, tüm Ankara oraya gelecek. Bir de 'Ekolojik Köy Proje'si var. Şehirdeki insanlar artık toprak kokusunu alamıyor. Toprağın kokusunu özleyen, ekolojik köyümüze gelecek. Bu köyümüzü bir vadi üzerine yapıyoruz. Vadide meyve bahçeleri olacak. Mamak böylelikle turizmin, yeşilin ve doğanın merkezi olacak."



Ankara Büyükşehir Belediyesi ile planladıkları Kayak Merkezi Projesi'nin önemine de değinen Köse, "Kayseri'de Erciyes kayak merkezimiz var. Burada yakın yerde Elmadağ kayak merkezi olacak inşallah." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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