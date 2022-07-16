Mamak Ekolojik Vadi'de çilek yetiştiriliyor - Son Dakika
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Mamak Ekolojik Vadi'de çilek yetiştiriliyor

16.07.2022 14:24
Mamak Ekolojik Vadi'de çilek yetiştiriliyor

Mamak Belediyesi, daha önce çeşitli bitkilerin ekildiği Ekolojik Vadi'de çilek yetiştirmeye başladı.

Mamak Belediyesi, daha önce çeşitli bitkilerin ekildiği Ekolojik Vadi'de çilek yetiştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki vadide, 30 bin çilek kökü, 10 bin metrekare alanda toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Murat Köse, çilek yetiştiren işçileri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, "İnşallah çilek tarlamızda hasadı vatandaşlarımızla birlikte yapacağız. Mamak Belediyesi olarak yeşili, organik tarımı önemsiyor ve destekliyoruz. Mamak'ı tarımda öne çıkarmak için teşvik ve desteklerimizle hizmetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekolojik Vadi'de çileğin yanı sıra 20 bin kök kekik, 9 bin 200 kök adaçayı, 8 bin biberiye kökü de ekiliyor.

Tıbbi aromatik bitkilerin üretimi için uygun iklim ve habitatlara sahip Mamak'ta yetişen ürünler, birkaç ay içinde hasat edilecek.

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Kaynak: AA

Mamak Belediyesi, Gökçeyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Ekolojik Vadi'de çilek yetiştiriliyor - Son Dakika

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