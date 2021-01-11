Mamak FK, Evra Saner Gülal'ı kadrosuna kattı
11.01.2021 17:37
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mamak FK, Galatasaray'dan 18 yaşındaki file bekçisi Evra Saner Gülal'ı kadrosuna kattı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mamak FK, Galatasaray'dan 18 yaşındaki file bekçisi Evra Saner Gülal'ı kadrosuna kattı.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta beklentilerin altında kalan ve 19 maçta kalesinde 44 gol görerek Karabükspor'un ardından en fazla gol yiyen ekip olan Mamak FK, kaleci transferi yaparak bu bölgeyi güçlendirdi. Galatasaray U19 Takımı'nın kalesini koruyan genç milli kaleci Evra Saner Gülal'la anlaşmaya varan Mamak FK, bu futbolcuya 2,5 yıllık imza attırdı. - İSTANBUL
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