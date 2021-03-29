Mamak galibiyet serisine devam ediyor

Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi'nde galibiyet serisine her hafta bir yenisini ekleyen Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı, bu haftayı da boş geçmedi. Deplasmanda Maltepe Spor Salonu'nda karşılaştığı Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup eden yeşil-beyazlılar, ligdeki ikinciliğini korudu. Başkent ekibinde Resul Kağan Çağıl ve Osman Zeki Tepekurdu 9, Mikail Yıldırım 8 golle skora en çok katkı veren isimler oldu.

"Amacımız bu seriyi lig sonuna kadar taşımak"

Her maçın kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, "Hedeflerimize ulaşmak için her karşılaşamaya mutlak galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Bu inancımızı da saha yansıtarak galibiyetler alıyoruz. Amacımız bu seriyi lig sonuna kadar taşımak" dedi. - ANKARA