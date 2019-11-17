Mamak galibiyeti son anda kaçırdı

Türkiye Basketbol Ligi 6. Haftasında Bornova Belediyesi Spor Kulübü'nü evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 104-95 mağlup oldu.



Son ana kadar heyecan dolu geçen maça hakem hataları damga vurdu. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Ercan Kınacı tribünden izledi.



Karşılıklı sayılarla başlayan ilk çeyreğin 4. dakikasına girilirken skor 12-12 beraberlikle geçildi. Beraberliği bozan sayılar Bornova Belediyesi Spor Kulübü'nden geldi ve rakip takım ilk çeyreği 20-23 önde kapadı. İkinci çeyreğe iyi başlayan Bornova Belediyesi Spor Kulübü soyunma odasına 40-60 önde girmeyi başardı. Devre sonrası maça fırtına gibi başlayan Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe girilirken farkı 11 sayıya kadar indirdi. Farkın erimesinde Ricky Tarrant her ne kadar önemli rol oynasa da çalınan aleyhte kararlarla son çeyreğe 83-72 rakip takımın üstünlüğü ile girildi. 4. çeyrekte taraftarın da desteğini iyice arkasına alan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son 4 dakika kala farkı 7 sayıya kadar indirdi. Yeşil-Beyazlılar iki kez farkı 4 sayıya çekse de verilen aleyhte teknik faulleri rakip takım sayıya çevirdi ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 104-95 mağlup ayrıldı. - ANKARA