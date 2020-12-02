Mamak galibiyetleri seriye bağladı

Ligin 8. haftasında Zeytinburnu Irmak Spor'u yenen Yeni Mamak Hentbol takımı, puanını 14'e çıkararak liderlikteki yerini korudu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1 Ligi'nin 8. haftasında Zeytinburnu Irmak Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 34-31 mağlup etti. Galibiyet serisine bir yenisini daha ekleyen yeşil-beyazlılar ligde 14 puan toplayarak liderlikteki yerini korudu. Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan maçta Mamak'ta Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu oldu. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, ligin 9. haftasında deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

"Hedefimiz Süper Lig"

Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, "Öncelikle bu başarı için hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Trabzon Büyükşehir Belediyespor oynayacağımız maçtan da galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig" dedi. - ANKARA