Mamak günde 10 bin maske üretiyor - Son Dakika

Mamak Belediyesi, korona virüs ile mücadele çerçevesinde günlük 12 bin maske üretimine devam ediyor.



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi'nde bulunan maske ve yüz koruyucu siperlik üretim tesisini gezdi.



Cerrahi maske ve yüz koruyucu siperlik üretimi hakkında bilgiler alan Köse, merkezde çalışanlara başarılar diledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Köse, korona virüs ile mücadele sürecinin başlangıcında maske ihtiyacının fazla olduğunu ve kendi maskelerini kendileri üretmek için çalışma başlattıklarını kaydetti.



Tesiste entegre bir sistem olduğunu belirten Köse, "Küçük bir fabrika var burada, hammaddenin birleştirilmesi, maske haline dönüştürülüp presinin yapılması, tek tek parçalar haline getirilmesi, lastiğinin dikilmesi, poşetlenmesi ve Mamak markasının basılması ile beraber tam bir entegre sistem var burada" şeklinde konuştu.



Tesiste günde 10 bin ile 14 bin adet arasında maske ürettiklerini kaydeden Köse, "Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber 1 milyona yakın maskeyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Mamak'ta 14 merkezde her gün 15-20 bin arasında maskeyi ücret olarak dağıttık. Günlük kurulan pazarların girişlerinde maskelerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Maskemizi 7'den 70'e herkese sunmuş olduk" ifadelerini aktardı.



Maske fiyatlarının süreç başında yüksek olduğunu ve üretime bu yüzden başladıklarını söyleyen Köse, "Şu anda piyasa normale döndü gibi gözüküyor. Bizim maliyetlerimiz de yaklaşık 50 kuruş civarında. Burası bizim Aile Merkezimiz, pandemi sürecinde merkezimizde çalışmalarımıza ara vermiştik. Personelimizle beraber burada 50'ye yakın arkadaşımızla birlikte güzel bir kadro kurduk. Artık normal sürece dönüyoruz" dedi.



Yapılan çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Köse, "Bütün dünya bu salgınla uğraşırken Türkiye, özellikle şehir hastaneleriyle ve alt yapı çalışmalarıyla beraber bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Özellikle Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız çok ciddi bir ekip çalışması yaptı. Ülkemizi bu zor süreçte daha atlatılabilir ve daha yönetilebilir getirdi" diye konuştu.



Teknolojinin imkanlarını kullanarak 3D (3 boyutlu) yazıcıyla birlikte yüz koruyucu siperlik ürettiklerini dile getiren Köse, günde 100'e yakın siperlik ürettiklerini vurguladı.



Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatan Köse, yaptıkları çalışmalardan dolayı memnun olduklarını bildirdi. - ANKARA