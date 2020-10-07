Mamak hentbolda dolu dizgin devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Erkekler 2. Lig A Grubu'nu namağlup tamamlayarak birinci lige çıkan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Tokat GSK ile karşılaşan Yeni Mamak GSK, çekişmeli geçen maçtan 34-32 galip ayrılarak lige iddialı bir giriş yaptı. Maçta 12 gol ile takımı en çok katkı veren Mikail Yıldırım olurken, Ankara ekibi averajla beşinci sıraya yerleşti. İlçe genelinde spora, sporcuya ve altyapı organizasyonlarına yapılan yatırımlar ile elde edile başarıların gençlerin spora ilgisini daha da arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu yıl bir üst ligde mücadele ediyoruz. Çıktığımız ilk maçta da önemli bir galibiyet elde ettik. Geçen yıl ki galibiyet serimizi bu yılda devam ettiriyoruz. Başta sporcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Hentbol Takımı umut verdi

İlk maça galibiyetle başlamanın sezonun geri kalanı için olumlu bir hava oluşturduğunu ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, "İnanıyoruz ki sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarıyla dolu bir sezon geçireceğiz" dedi. - ANKARA