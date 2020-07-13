Mamak'ı lavanta kokusu sardı - Son Dakika

Mamak'ı lavanta kokusu sardı

Mamak'ta alternatif tarım ürünlerini arttırmak ve parkların ve arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla lavanta dikimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçedeki parklara diktiği lavantaların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Mamak'ta alternatif tarım ürünlerini arttırmak ve parkların ve arazilerin değerlendirilmesi maksadıyla lavanta dikimi gerçekleştiren Mamak Belediyesi, ilçedeki parklara diktiği lavantaların ilk hasadını gerçekleştirdi.

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2 dönümlük alana dikilen lavantaların hasadı Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından gerçekleştirildi. İlk hasat sonrası işlenen lavantalardan el çiçeği, magnet, gelin-damat çiçeği, vazolara demet çiçek, lavanta yağı, sabun, nikah şekeri ve taç gibi ürünler yapılmaya başlandı. Bu hasattan çıkacak lavantaları kurutarak işleyen kadınlar, ürettikleri ürünün satışını da gerçekleştirerek kazanç elde edecek. Kadınlar bu ürünleri kooperatifin internet sitesi üzerinden satışa sunacak.


Renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen lavantaların Ekolojik Köy Projesi kapsamında Gökçeyurt Mahallesi'nde 24 dönümlük alanda dikiminin yapılacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye'nin geleceğinin tarımda olduğunu ve bunun Covid-19 salgını ile birlikte daha da çok belli olduğunun altını çizdi. Başkan Köse, "Güzel Mamakımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu çabamızla Mamak'a bir yandan hizmet ederken, diğer yandan da değer katıyoruz. Mamak'ta bulunan parklarımızda yaklaşık 2 dönümlük alanda lavanta fidanı dikmiştik, Mamak Kadın Kooperatifimizden ablalarımız ilk hasadımızı yaptı. Lavantalarımız nikah şekerinden sabuna, bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlayacağız. Yine Gökçeyurt'ta lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdikten sonra hemşehrilerimiz lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için burayı tercih edecek. Yine bahçemiz, tutkunlarının yanı sıra inşallah yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına girecek. İlk hasadımızı yapmaktan mutluyuz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mamak'ı lavanta kokusu sardı - Son Dakika Ekonomi
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