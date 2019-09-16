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Mamak'ı tercih ettiler

41 dakika önce

Hizmet-İş Sendikasının hayata geçirdiği eğitim programı kapsamında, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyeti Mamak Belediyesini örnek belediye seçti.

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Hizmet-İş Sendikasının hayata geçirdiği eğitim programı kapsamında, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyeti Mamak Belediyesini örnek belediye seçti.


Sendika ve belediye çalışmaları hakkında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'den bilgi alan heyet, ziyaret sonrası Fas'ta bulunan Rabat şehrini tanıtan kitapçık hediye etti.


"Tek amacımız vatandaşa hizmet etmek"


Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası heyetinin eğitim çalışmaları kapsamında Mamak Belediyesini tercih etmelerinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Belediye olarak tüm sivil toplum örgütleri ve sendikalarla ortak çalışma içerisinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bizler başkanından başkan yardımcısına, memurundan işçisine aynı gemide seyahat eden insanlarız. Ekmeğimizi hep birlikte paylaşıyoruz. Tek amacımız vatandaşa eşit hizmet etmektir" dedi. - ANKARA

Sendika, Mamak, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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