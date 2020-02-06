Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Mamak ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Mamak ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tüm mahallelerde karla mücadele çalışması yapan Mamak Belediyesi ekipleri, kaldırımları da temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerinin ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadığını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Köse, Mamak Belediyesinin karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale edildiğini kaydetti.

Köse, Vatandaşların Mamak Çözüm Merkezi'nin 444 0 149 numarasını arayarak olumsuz durumları bildirebileceklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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