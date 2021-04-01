Mamak'ın bereketli yılı - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güzel Mamak "Daha Güzel Olacak" diyerek yola çıktığı hizmet yolculuğunda hayata geçirdiği yüzlerce eserle artık yoluna "Mamak Daha Güzel Oluyor" sloganıyla devam ediyor. Yıl boyunca ara vermeden sürdürdüğü yatırım çalışmalarıyla Mamak'ın değerine değer katan Mamak Belediyesi, 2 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı.

30 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 187 bin 803 seçmenin oyunu alarak Mamak'ta yüzde 50.40 oy oranı ile görevi devralan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Güzel Mamak "Daha Güzel Olacak" diyerek yola çıktığı hizmet yolculuğunda hayata geçirdiği yüzlerce eserle artık yoluna "Mamak Daha Güzel Oluyor" sloganı ile devam ediyor. Göreve gelir gelmez kolları sıvayarak, Mamak'ta fiziki projelerden, sosyal projelere, spor ve tarım projelerinden sağlık projelerine kadar sayısız hizmeti Mamaklılara kazandıran Köse'nin 24 aylık hizmet yolculuğunda ilk icraatı vatandaşla olan gönül köprülerini sağlamlaştırmak oldu. Belediyeyi çevreleyen duvarları kaldırarak vatandaşla aralarındaki mesafeleri kaldırdıklarını kaydeden Başkan Köse, "Gönül Belediyeciliği ilkesinden hareketle, mutlu insanların şehri Mamak'ı inşa etmek için, belediyemizde halkımız arasındaki duvarları kaldırdık. Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz gibi belediyemiz ile halkımız arasındaki gönül köprülerini imar ettik. Ne kadar büyük projeler yapsak da halkımızın gönlüne girmezsek kıymeti olmaz. Onun için başkanlık süresince hedefimiz hemşehrilerimizin huzuruna gelip problemleri çözmek. Ahmet Amca'nın, Ayşe Teyze'nin derdiyle dertlenmek" dedi.

Mamak gibi her yöreden hemşehrilerin olduğu bir kültür mozaiği gibi ilçeye hizmet etme fırsatı yakaladıklarını ve bundan büyük onur duyduğunu ifade eden Köse, "Gönül Belediyeciliği' anlayışıyla halkımızla olan muhabbetimizi ve sevgimizi korumak ve büyütmek en öncelikli hedefimiz. Bu anlayışımızdan asla sapmayacağız. Hep birlikte el ele kol kola verip ilçemize güzel hizmetler ve eserler kazandıracağız. Sadece yapacağımız hizmetlerle değil yönetim anlayışımız ile de bu şehrin emini olacağız" diye konuştu.

"Sevdam Mamak"

Aradan geçen iki yılın sonunda, ilk günkü aşkla ve heyecanla Mamak için hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Başkan Köse, "Bu iki yıllık süre içerisinde Güzel Mamaklı hemşehrilerime seçim döneminde ne vaat etmiş isek bunların daha fazlasını hayata geçirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 2 yıllık süreç içerisinde hemşehrilerimizden hiç kopmadık. Vatandaşlarımızla birlikte olmanın haricinde bütün vaktimizi bu Mamak'ı marka şehir haline getirmek ve hak ettiği yere gelebilmesi için geçirdik ve elimizdeki bütün imkanları kullandık. Hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği anlayışını da bu Mamak'ta hakim kılma anlayışı içerisinde olduk. Sokaklarda, sosyal ortamlarda hemşehrilerimle birlikte olup onlarla kucaklaşırken aynı zamanda belediyemizin marka bir belediye, ilçemizin ise marka bir kent olmasının gayreti içerisinde olduk. Geride kalan 2 yılın ardından bundan sonraki dönemde de Mamak Belediyesi güçlü bir şekilde yatırımlarına devam edecek inşallah. Vermiş olduğumuz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmek. Çünkü biz Mamak'a sevdalıyız. Mamak'a olan aşkımız, sevdamız gerçekleştireceğimiz hizmetlerle devam edecek. Biz Mamak'ın belediye başkanı değil büyüklerimizin evladı, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden küçüklerin ağabeyi olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Sıcak karşılama

Yıl boyunca ara vermeden sürdürdüğü yatırım çalışmalarıyla Mamak'ın değerine değer katan Mamak Belediyesi, 2 yılını da rekor yatırımlarla tamamladı. Millet Kıraathanelerinden, Uyanık Kütüphanelere, Gençlik Merkezlerinden, Bilim ve Sanat Merkezlerine, Yüzme Havuzlarından Mahalle Konaklarına, Gönül Çarşısı, Gönül Sofrası gibi Mamak'ın geleceğine yatırım niteliğinde projeleri hayata geçiren Başkan Köse, sosyal projelerle de Mamaklıların beğenisini kazandı. Başkan Köse'nin hayata geçirdiği sosyal projelerden ilki Mamak Belediyesi Hizmet Binası girişine kafeterya açmak oldu. Belediye'ye imar, yol, asfalt, vergi ödemeleri gibi iş ve işlemleri için gelen vatandaşlara özel kafeterya açan Başkan Köse, belediyeye gelen vatandaşları da çikolata ve şekerle karşıladı. Hizmeti sevgi ve aşkla gönülden yapacaklarının altını çizerek, vatandaşları yalnızca güler yüzle karşılamakla kalmayıp, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verdiklerinin altını çizen Köse, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan hareketle vatandaş odaklı hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Çay, birlik ve beraberlik içerisinde iken keyifle içilir. Biz de kültürümüzden bir parça olan, hiç eskimeyen sıcacık poğaçaları ve çayları vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önemli olan insanlarda hoş bir seda bırakmak" değerlendirmesini yaptı.

Mamak 2021'e zirvede girdi

2 yıllık süreçte bir takım yeni yöntemleri uygulamalara başladıklarını belirten Köse, özel şirketlerin yaptığı hizmetleri belediye olarak kendilerinin yapmaya başladıklarını kaydederek, belediye olarak hangi alanlarda hizmet vermeye başladıklarını da sıraladı. Köse şunları kaydetti:

"Evde Sağlık, Evde Bakım Hizmeti, İlaçlama, Sokak Hayvanları Hizmeti, Atık/Çöp Toplama Hizmeti, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık, kiralama olarak hizmet veren araçların yerine yeni araçlar alarak kendi araçlarımızla hizmet vermeye başladık. Makam araçlarının ve hizmet kademesini bir alt sınıfa indirdik. Asansör Bakım Sözleşmesi, kiralanan tesislerimizi, kira süresi sonunda geri alarak belediye sosyal tesisi olarak kullanmaya başladık. Makamda hediye alınmaması için karar oluşturduk. Hizmet binamızda saha müdürlüklerimizi kampüsümüze taşıdık" dedi. Göreve geldikleri günden itibaren halka sundukları yeni hizmetleri de anlatan Köse, "Belediyeye iş ve işlemleri için gelen hemşehrilerimiz için 'çaylar poğaçalar bizden' diyerek kafeterya açtık. Hızlı İşlem Merkezi oluşturarak hizmet almaya gelen hemşehrilerimize çözüm oluşturuyoruz. İşverenle iş arayanları bir platformda bir araya getirdiğimiz Mamak istihdam Merkezimizi kurduk. Akıllı Telefon Uygulaması başlattık. Mobil İkram Araçlarımızla 'Çaylar, Çorbalar, Salep ve Bozalar Bizden' uygulaması başlattık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın elektrik ve su tesisatı işlerine destek olmak amacıyla Acil Müdahale Aracı hizmeti veriyoruz. Mamak'ın gece de yaşanabilir bir şehir olması düşüncesinden yola çıkarak Huzur ve Güvenlik Timi oluşturduk. Kadın Kooperatifimizi kurduk. Mamak İzcilik Kulübünü kurduk. Engelsiz Derneğimizi Kurduk. Çevre Derneğimizi kurduk. Sokak Sinemaları, Amfi Tiyatro Etkinlikleri, sokak iftarları mahalle kahvaltıları, köşe bucak temizlik hizmeti, Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi, Şehir ve Medeniyet Akademisi, Muhtarlık ofisi gibi hizmetlerimizle de hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Karla buzla Mücadelede özel yöntemler uyguladık. Mamak Yaşam Akademisi kurduk. Gönül Çarşısı hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. Yeşile, doğaya ve çevreye duyarlı bir belediye olduğumuzu her fırsatta gösterdik ve bu kapsamda 365 parkımız ile yeşil bir belediye olduk. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılına da zirvede girdik. Yine zirvede tamamlayacağız inşallah." - ANKARA