Mamak'ın engel tanımayan kahramanlarından gösteri maçı - Son Dakika

Mamak Belediyesi, görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmak amacıyla Görme Engelliler Spor Kulübü kurdu. Kulüp, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ilk gösteri maçını gerçekleştirdi.

Goalbol, Futsal, Atletizm, Halter, Judo, Yüzme, Satranç ve Futbol olmak üzere 8 branşta faaliyet gösterecek takımın Judo ve Golbol branşlarında gerçekleşen ilk gösteri maçını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de tribünden izledi. Gören gözlerle kazanılan başarılara nispet yaparcasına birçok rekora imza atmış sporculardan oluşan takım, Mamak'ın engel tanımayan kahramanları olma yolunda emin adımlarla ilerleyerek turnuvalara hazırlanıyor. Görme Engelliler Spor Kulübü ile sosyal belediyeciliğin en önemli kurumlarından biri olan Mamak Belediyesi, bir kez daha engelli bireylere sahip çıkarak farkındalığını ve farklılığını örnek olacak nitelikte herkese göstermiş oldu.

"Asıl engel sevgisizliktir"

Sporculara başarı dileyen Başkan Köse, "Kulübümüzün kurulmasındaki amaç, hayatın her alanında olduğu gibi görme engellilerin spor alanında da faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. Gerek gençlerin gelişimini sağlamak, engelli vatandaşlarımızı bu faaliyetlere dahil edip toplumda entegre olmalarını sağlamak, özgüvenlerini arttırmaktır. İnanıyorum ki, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alacağız. Görme Engelliler Spor Kulübümüzün engel tanımadan daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz" dedi.

Kulübü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kurduklarını belirten Köse, "Engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek en önemli sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Asıl engel sevgisizliktir. Engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olacağız. Önümüzdeki süreçte de engellilerimizin hayatlarına olumlu etki edecek projelerimiz var. İnşallah onları hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ANKARA