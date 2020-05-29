Mamak'ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl - Son Dakika

Mamak'ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl

Mamak'ta park, ağaç ve sokaklara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor.

Mamak'ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl, System.String[]

Mamak'ta park, ağaç ve sokaklara takılan ışıklar geceleri görsel bir şölen oluşturuyor.


Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirerek vatandaşlardan da tam not alıyor. Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşillendirilirken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor. Teknolojinin son imkanlarını kullanarak vatandaşlara kaliteli hizmet götürmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, LED aydınlatma ile parkları sadece gündüz yaşayan yerler olmaktan çıkarıyor. Tasarruf ampullü iki direğin aydınlattığı alanı sadece bir direk ile aydınlatabilen LED teknolojisi sayesinde parklarda büyük oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. - ANKARA

Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ın gecesi de gündüzü de ışıl ışıl - Son Dakika

Son Dakika

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