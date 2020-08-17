Mamak'ın mor tarlaları göz kamaştıracak - Son Dakika

Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi'nde 24 dönüm alan üzerinde kurulacak lavanta bahçesinin startını verdi. 19 bin adet lavantanın toprakla buluştuğu bahçede ilk lavantayı da Mamak Belediye Başkanı Murat Köse dikti.

Üreticiyi klasik tarım dışında alternatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak lavanta bahçesi ile Gökçeyurt Mahallesi de hem ekonomik hem de turizm yönünden canlanacak.

Güzellikleriyle bulundukları yerleri turizmin uğrak noktası haline getiren, ekonomik anlamda da üreticisine önemli kazançlar sağlayan lavantaların dikimini büyük bir heyecanla yaptıklarını kaydeden Başkan Köse, önümüzdeki günlerde 30 dönümlük ve 17 dönümlük alanlarda da lavanta bahçesi kuracaklarını belirtti. Kasım ayına kadar 130 bin adet lavantanın toprakla buluşacağını ifade eden Köse, "Ankara-Mamak dendiği zaman doğası, yeşili ve tabiatı olsun istiyoruz. Hatta şöyle bir sloganımız olmuştu, 'Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin' çünkü artık eskisi gibi şehir merkezinde toprak yok her yer asfalt, beton. Eskiden yağmur yağdığında sokaklarda asfalt olmadığı için toprak kokardı. Bu sebepten kendi ilçemizdeki böyle güzel mekanları dönüştürüyoruz. Dolayısıyla insanların hafta sonu, hafta içi nefes alabileceği, ailesiyle beraber gelip hem doğayla baş başa kalabilecekleri hem de doğanın özelliklerinden faydalanabilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Doğal fotoğraf stüdyosu

Mamak'ta alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilebilirliğini artırmak ve kıraç arazilerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kurulan lavanta bahçesi, lavantalar büyüdükten sonra eşsiz manzarasıyla doğal fotoğraf stüdyosunu anımsatacak. Sıcak renkleri ve doğal güzellikleri sevenlerin de hatıra fotoğrafları çektirebilecekleri mekan alternatifi sunacak. Mamak'ta bulunan 386 adet parkta da yüzer metrekarelik alanlarda lavanta bahçeleri oluşturacaklarının da altını çizen Başkan Köse, "19 bin tane lavantamızı toprakla buluşturduk ve vadi boyunca ekime devam edeceğiz. Seneye buradan lavantalarımızın hasatını yapacağız ve tüm Ankaralıları buraya davet edeceğiz. Mevcutta lavantalarımız bulunmaktaydı, onların hasatını yaptık. Lavanta buketleri, ortamın güzel kokması anlamında buketler, hediyelik eşyalar, sabunlar, losyonlar yaptık" dedi.

Ekonomiye ve turizme katkı

Mamak Belediyesi'nin lavanta bahçeleriyle hem ekonomiye hem de turizme katkı sunacağını da belirten Köse, "Lavantalarımız nikah şekerinden sabuna, bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlayacağız. Yine Gökçeyurt'ta lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdikten sonra hemşehrilerimiz lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için burayı tercih edecek. Yine bahçemiz, tutkunlarının yanı sıra inşallah yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekanları arasına girecek" dedi. - ANKARA