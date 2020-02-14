Mamak'ın Tekvandocuları, Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Mamak'ın Tekvandocuları, Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek - Son Dakika Spor

Mamak'ın Tekvandocuları, Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek

6 saat önce

Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, elde ettiği başarılarla İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Tekvando Başkanlık Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Mamak'ın Tekvandocuları, Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek, System.String[]

Mamak Belediyesi Tekvando Takımı, elde ettiği başarılarla İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Tekvando Başkanlık Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


İstanbul'da 52 ülkeden 1550 sporcunun katılımıyla yapılan International Turkish Open Tournament'te mindere çıkan Mamak Belediyesi Tekvando Takımı sporcularından büyüklerde 53 kiloda Tuğba Yılmaz ikinci, 63 kiloda Kemal Külük üçüncü olurken, gençlerde 68 kilo ve üstünde Aysel Nur Sağlık ikincilik elde ederek İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Tekvando Başkanlık Kupası Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


"Bu gurur hepimizin"


Mamak Belediyesi Tekvando Takımı'nın Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu gurur hepimizin. Ne mutlu bize ki belediye olarak ülkemizi dünya arenasında temsil etme hakkına biz nail olduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Tekvando Başkanlık Kupası Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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