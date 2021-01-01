Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor - Son Dakika

Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor

01.01.2021 16:58
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor, System.String[]

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına Mamak Belediyesi'nin "Vefa Sosyal Destek" grupları koşuyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına Mamak Belediyesi'nin "Vefa Sosyal Destek" grupları koşuyor.

Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı ekiplerinden oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ekmekten sucuğa, ilaçtan meyveye kadar vatandaşın her türlü talebini karşılıyor. Bu sayede vatandaşların mağdur olmasının da önüne geçiliyor. Korona virüs salgını dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığı Mamak'ta mart ayından itibaren 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaş ve kronik hastalığı bulunan 34 bin kişiye hizmet ulaştırıldı. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet veren Mamak Çözüm Merkezi "444 0 149" numaralı telefondan da yaşanan süreçte çözümün merkezi oluyor.

Alışverişler evlere teslim ediliyor

Vatandaşların temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayan ekipler alışveriş sonrası evlere kadar giderek aldıkları ürünleri teslim ediyor. Mamak Belediyesi ekipleri bu ziyaretler esnasında hane sahiplerine alışveriş yaptıkları ürünlerin yanı sıra içerisinde maske ve dezenfektanın bulunduğu hijyen seti de takdim ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan yaşlılar, alışverişlerini yapan Gönül Çarşısı ekiplerine "Sizi yorduğumuz için bizi affedin. Hakkınızı helal edin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin inşallah. Teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını dile getiriyorlar. - ANKARA

Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor
Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ın vefalı ekipleri gönülleri ısıtıyor - Son Dakika


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